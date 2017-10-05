МЧС сообщило о ликвидации пожара на НПЗ "Лукойла" под Нижним Новгородом
5 октября 2017, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]
В Нижегородском управлении МЧС сообщили о ликвидации пожара, бушевавшего на территории ПАО " ЛукойлНижегороднефтьоргсинтез". Сообщение о пожаре на НПЗ "Лукойла" в МЧС поступило в 14:35 (мск) .
Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 67 человек, 23 единицы техники. В 19:07 последствия пожара на территории завода были ликвидированы. Нижегородские СМИ сообщили, что в результате пожара погибли четыре человека.
Очевидцы сегодня информировали о пожаре на строящемся в Нижнем Новгороде стадионе для чемпионата мира по футболу.
По данным МЧС, в 16:50 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании на строящемся объекте в областном центре. Были проведены профилактические мероприятия. Загорание было оперативно ликвидировано. Жертв и пострадавших нет.