В Нижегородском управлении МЧС сообщили о ликвидации пожара, бушевавшего на территории ПАО " ЛукойлНижегороднефтьоргсинтез". Сообщение о пожаре на НПЗ "Лукойла" в МЧС поступило в 14:35 (мск) .

Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 67 человек, 23 единицы техники. В 19:07 последствия пожара на территории завода были ликвидированы. Нижегородские СМИ сообщили, что в результате пожара погибли четыре человека.

Очевидцы сегодня информировали о пожаре на строящемся в Нижнем Новгороде стадионе для чемпионата мира по футболу.

По данным МЧС, в 16:50 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании на строящемся объекте в областном центре. Были проведены профилактические мероприятия. Загорание было оперативно ликвидировано. Жертв и пострадавших нет.