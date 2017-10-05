ФСБ вычислила россиян, устроивших волну телефонного терроризма по России

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. Федеральная служба безопасности (ФСБ) установила кто на протяжении нескольких дней "минировал" здания - школы, вокзалы, торговые центры - в разных российских городах.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложные звонки о минировании объектов осуществили четыре россиянина из-за рубежа, - передает РИА Новости. По данным ФСБ, телефонные террористы находятся сейчас за границей, и у них есть пособники, которые находятся в России. "Работу по их розыску мы осуществляем с нашими партнерами", — сказал Бортников, подводя итоги XVI совещания руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств — партнеров ФСБ России, завершающегося сегодня в Краснодаре.

"Заминировано" было более 1,9 тысячи зданий. Проводилась массовая эвакуация людей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.