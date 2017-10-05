Татьяна Навка в Крыму вспомнила детство

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка любит солнце. Навка вместе со своими родителями ездила в Крым в детстве. Татьяна опубликовала фото из Крыма, где она сейчас отдыхает со своей мамой.

"Любовь к Крыму я испытываю всю свою сознательную жизнь. Как же приятно окунуться в воспоминания детства! Не проходило ни одного лета, чтобы мы с родителями не побывали в Крыму", - вспоминает фигуристка.

Олимпийская чемпионка побывала в лагере "Артек" и рассказала: "Посадила дерево лавр на аллее Олимпийцев в Артеке. Лавр считали священным деревом, его венками украшали головы победителей в Древней Греции".

Навка побывала в парке львов "Тайган", сфотографировалась с хищником и получила незабываемые впечатления.

"И пусть весь мир подождёт! Крым удивительное место на земле!", - считает знаменитая спортсменка.