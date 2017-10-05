О гибели двоих россиян от рук террористов ИГ* в Сирии сообщили в Госдуме

О гибели двоих россиян от рук террористов "Исламского государства", показанных на видеозаписи в Сирии, сообщил в четверг, 5 октября, зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий.

(Террористическая организация "Исламское государство" в России запрещена). В Сирии погибли россияне Роман Заболотный и Григорий Цуркану. Водолацкий заявил, что информация о гибели россиян подтверждается.

Видеозапись опубликовали западные СМИ несколько дней назад. По словам депутата, россиянам подсунули бумагу, которую они должны были прочитать на камеру. "Их заставляли это сделать, но ни Роман, ни Григорий не подчинились их требованию", — цитицрет Водолацкого РИА Новости. По его данным Роман Заболотный и Григорий Цуркану должны были заявить, что вступают в ИГ. По словам депутата, после отказа Заболотного и Цуркану убили.

Водолацкий был знаком с Романом Заболотным, который активно участвовал в казачьем движении. Увидев видео, депутат пытался связаться с Романом. Но тот не отвечал ни по одному из номеров, ни в мессенджерах. Володацкий поручил установить местонахождение казака. Второго россиянина — жителя Подмосковья Григория Цуркану — узнали во всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

Гибель в Сирии своего земляка Романа Заболотного 3 октября ранее подтверждал депутат городской Думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров.