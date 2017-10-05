Собянин опроверг планы по совмещение ОМС и платной медицины в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг информацию, распространенную в СМИ о планах по совмещению в столице обязательного медицинского страхования (ОМС) и платной медицины. "Никаких экспериментов на здоровье москвичей мы проводить не собираемся и не допустим", - заверил мэр Москвы.

Собянин написал опровержение в Twitter: "В СМИ появилась информация о якобы планируемом проведении эксперимента по совмещению ОМС и платной медицины. Никаких экспериментов на здоровье москвичей мы проводить не собираемся и не допустим".

Заместитель мэра Леонид Печатников назвал фейком сообщения о том, что Москва станет пилотным регионом по проведению эксперимента по софинансированию гражданами медицинских услуг в рамках системы обязательного медицинского страхования.

О том, что в Москве, возможно, пройдет эксперимент по софинансированию медицинских услуг, которые гражданам предоставляют в рамках ОМС, ранее написала газета "Коммерсантъ".

О том, что чиновники обсуждают со страховщиками новый эксперимент по софинансированию оказания медуслуг в рамках обязательного медицинского страхования, изданию рассказали два источника, знакомых с ходом переговоров.