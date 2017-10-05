Константинов продолжает побеждать иностранные слова
5 октября 2017, 19:06 [ «Аргументы Недели. Крым» ]
Противник использования западного сленга в русской речи – председатель глава крымского парламента Владимир КОНСТАНТИНОВ – сообщил о победе над выражением «кофе-брейк».
Спикер заявил, что слово в Крыму теперь почти не употребляют.
«Мы одержали маленькую победу в борьбе за русское слово! Уже слово «кофе-брейк» в Крыму практически исчезло», – сказал КОНСТАНТИНОВ.
Члены президиума поинтересовались, какие альтернативы теперь допустимы, на что были предложены два варианта: «кофе-пауза» или «перерыв», пишет «Крыминформ».
Накануне парламентских выборов глава Госсовета Республики Крым попросил коллег по партии забыть и никогда не употреблять слово «праймериз», поскольку считает это «убожеским поклонением Западу», пишут "Аргументы недели-Крым".