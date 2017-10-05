Выплату пособия по уходу за ребенком могут продлить до 7 лет

В Госдуму внесены поправки о продлении выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком до семи лет. Выплата в размере 3 тысяч рублей будет положена родителям, которые не смогли устроить своего малыша в детский сад.

Депутаты нижней палаты парламента инициировали продление периода выплаты в возрасте от полутора до трех лет и от трех до семи лет при условии, что ребенку не предоставлено место в государственной дошкольной образовательной организации.

Пособие будет выплачиваться, если имеется подтверждающий документ об отсутствии возможности предоставить ребенку место в детсаду, - пишет "Российская газета".

По мнению депутатов, реализация законопроекта будет способствовать решению семейных, социальных проблем, улучшению демографической ситуации в России за счет предусматриваемых дополнительных мер соцподдержки.

Авторы законопроекта отметили, что затраты на реализацию проекта федерального закона будут снижаться, так как в регионах ежегодно вводится все больше детсадов.