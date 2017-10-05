В Нижнем Новгороде горит стадион, строящийся к ЧМ- 2018

В Нижнем Новгороде в четверг загорелся стадион, который в городе на Волге строят к чемпионату мира по футболу 2018 года. Очевидцы пишут в соцсетях и выкладывают фотографии появившегося над стадионом черного дыма.

Со слов нижегородцев, черный густой дым неожиданно повалил со стадиона. На сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области пока нет информации об этом пожаре. Фотографии горящего стадиона появились в соцсети "Вконтакте", - сообщают местные интернет-издания.

Ранее пожар произошел в Нижегородской области на территории ПАО «ЛукойлНижегороднефтьоргсинтез».

На данный момент продолжаются работы по тушению одного резервуара. Развернуто 3 боевых участка, проведена пенная атака. Угрозы для соседних резервуаров нет. В 17:00 пожар был локализован. Всего в тушении задействованы 237 человек личного состава и 50 единиц техники, в том числе от МЧС – 199 человек, 40 единиц техники. По данным МЧС, уточненной информации о погибших и пострадавших нет.

СМИ ранее писали о жертвах.