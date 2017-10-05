Полуголый депутат Сухов считает такой пиар неприемлемым

Муниципальный депутат района Нагорный Олег Сухов считает себя серьезным человеком, которому доверяют "серьезные люди серьезные проблемы". В связи с этим полуголая фотосессия – это явно не то, что он хотел бы выкладывать в открытый доступ, сообщает "Москва 24".



"Мои клиенты – серьезные богатые люди, которые доверяют свои проблемы не на пустом месте и не простым людям. И я таковым являюсь. Мне доверяют решение проблем очень серьезные люди и очень серьезных проблем. Когда в интернете появляются фотографии с моим голым торсом, конечно, это портит мою репутацию и пиариться таким образом тем более в статусе депутата я не просто не хочу, но считаю, что это невозможно", – пояснил Сухов телеканалу Москва 24.



Снимки депутата появились в группе одной из социальных сетей. Оказалось, что несколько лет назад до начала политической и юридической карьеры Сухов принимал участие в фотосессии к 8-му марта.



Фотографии не на шутку взволновали пользователей Сети. Люди недоумевают, как с таким народным избранником решать вопросы ЖКХ, строительства детских площадок и прочих житейских моментов. 40-летний депутат позирует на постели в окружении роз и демонстрирует кубики пресса на пляже, уточняет "М24".



