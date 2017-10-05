Поклонская поздравила Кадырова с днем рождения

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская поздравила с днем рождения главу Чечни Рамзана Кадырова. 5 октября Кадырову исполнился 41 год. Поклонская написала поздравление Кадырову в соцсети Facebook и пожелала чеченскому лидеру "крепкого здоровья, успехов и побед во имя процветания России".

"От меня лично и всех людей, которых представляю в парламенте нашей Великой Родины, а также тех, с кем мы шли в одном строю в период Крымского референдума, поздравляю Вас с Днем Рождения!

Горжусь тем, что могу выразить от всех нас благодарность за Ваше мужество и благородство - качества, присущие только по-настоящему сильному и смелому человеку. Сегодня не у всех хватает Духа встать на защиту величия нашей истории и Святынь. Велико искушение остаться в стороне. Однако в такие моменты Господь смотрит на нас, чего мы стоим и заслуживаем", - говорится в поздравлении депутата.

"Спасибо Вам за бережное отношение к нашей истории и за поддержку!" - поблагодарила Кадырова Поклонская.

Ранее Рамзан Кадыров встал на защиту Натальи Поклонской, выступающей против показа фильма "Матильда" Кадыров считает, что на Поклонскую нападают из-за ее несгибаемой воли. Ксения Собчак посмотрела "Матильду" и посоветовала Наталье Поклонской посмотреть фильм.