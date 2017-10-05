Доказательства по крушению MH17 ДНР предоставит Нидерландам
5 октября 2017, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) собирается предоставить иностранным экспертам вещественные доказательства по делу о крушении пассажирского самолета рейса № MH17 в Донбассе в 2014 году.
Источник РИА Новости в Народном совете ДНР рассказал, что, как и было обещано, некие вещественные доказательства, имеющие отношение к крушению самолета "Боинг", будут переданы нидерландским экспертам в четверг, 5 октября.
"Аргументы недели" писали, что расследование авиакатастрофы малазийского "Боинга-777" рейса MH17 вышло на новый уровень. Подписано межправительственное соглашение о взаимопонимании.