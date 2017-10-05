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Доказательства по крушению MH17 ДНР предоставит Нидерландам

5 октября 2017, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Доказательства по крушению MH17 ДНР предоставит Нидерландам
фото: globallookpress.com

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) собирается предоставить иностранным экспертам вещественные доказательства по делу о крушении пассажирского самолета рейса № MH17 в Донбассе в 2014 году.

Источник РИА Новости в Народном совете ДНР рассказал, что, как и было обещано, некие вещественные доказательства, имеющие отношение к крушению самолета "Боинг", будут переданы нидерландским экспертам в четверг, 5 октября.

"Аргументы недели" писали, что расследование авиакатастрофы малазийского "Боинга-777" рейса MH17 вышло на новый уровень. Подписано межправительственное соглашение о взаимопонимании.

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Пять человек погибли в результате ДТП в Чечне на трассе Гехи-Валерик

Пять человек погибли в результате ДТП в Чечне на трассе Гехи-Валерик

Пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Чечне. Машины ВАЗ-21099 и "Тойота Камри" столкнулись лоб в лоб. По прдварительным данным, четыре человека из "девятки" погибли сразу.

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Путин принял предложение короля Саудовской Аравии совершить визит в страну

Путин принял предложение короля Саудовской Аравии совершить визит в страну

В четверг, 5 октября, российский лидер Владимир Путин в рамках переговоров принял предложение короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абделя Азиза Аль Сауда совершить государственный визит в страну.

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NASA поделилось информацией о поисках планеты X

NASA поделилось информацией о поисках планеты X

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Маленькая дочь всемирно известной звезды шоу "Голос" погибла во время прогулки

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Эксперт убежден, что цены на гречку могут существенно упасть

Эксперт убежден, что цены на гречку могут существенно упасть

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Названо имя лауреата Нобелевской премии по литературе за 2017 год

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В ФАС рассказали, ожидается ли рост цен на бензин в 2018 году

В ФАС рассказали, ожидается ли рост цен на бензин в 2018 году

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Король Саудовской Аравии заявил, что его страна хочет укреплять отношения с РФ

Король Саудовской Аравии заявил, что его страна хочет укреплять отношения с РФ

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Электричка сбила девочку, перебегавшую пути в Санкт-Петербурге

Электричка сбила девочку, перебегавшую пути в Санкт-Петербурге

Утром в четверг, 5 октября, электричка насмерть сбила девочку в Санкт-Петербурге. Согласно последней информации, ученица старших классов перебегала железнодорожные пути неподалеку от улицы Савушкина.

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На одной из улиц в центре Москвы кардинально изменили схему движения

На одной из улиц в центре Москвы кардинально изменили схему движения

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Диана Шурыгина сегодня выйдет замуж за оператора Первого канала

Диана Шурыгина сегодня выйдет замуж за оператора Первого канала

Жертва изнасилования Диана Шурыгина прославилась на всю страну после серии программ «Пусть говорят» с ее участием. Ранее «Аргументы недели» писали, что Шурыгину проверили с помощью полиграфа.

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Алла Пугачева удивила фанатов своей изменившейся фигурой

Алла Пугачева удивила фанатов своей изменившейся фигурой

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева сразила поклонников наповал своей изменившейся фигурой. Накануне звезда появилась в одном из московских ресторанов на праздновании дня рождения своей подруги.

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