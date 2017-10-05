Телефонные лжеминёры вновь терроризируют Челябинск

Челябинск второй день подряд оказался под прицелом телефонных террористов. Снова звонит электронный голос и говорит, что здание заминировано, скоро будет взрыв. И если вчера под "раздачу" попали все: от областного правительства до детских садов, то сегодня бомбы ищут только в школах. По состоянию на 16.00 известно о восьми звонках и, соответственно эвакуации детей и сотрудников из 8 школ: 67, 109, 138, 152, 72, 13, 12, 154.

Учащихся в 120 лицее и 145 школе отпустили домой.

Рекомендуем родителям, чьи дети учатся в указанных школах, забрать детей домой. А также связаться с учителями и при необходимости организовать подвоз горячего чая и пледов для детей.

Журналисты газеты "Губерния" создали памятку, что делать, если объявили эвакуацию:









Напомним, вчера, 4 октября, в День гражданской обороны МЧС России силовики проверили 162 здания в Челябинске и 3 в Копейске. Всего эвакуировали 65 тысяч человек.

Сегодня, 5 октября, вся страна отмечает День учителя.

Видимо, у злоумышленников свой взгляд на поздравление, подарки и праздничное настроение.