Почта России предлагает подписчикам скидки до 40%

С 5 по 15 октября 2017 года пройдет Всероссийская декада подписки, в ходе которой во всех отделениях Почты России, на сайте? а также с помощью мессенджера Viber можно будет подписаться на газеты и журналы со значительными скидками.



В ходе подписной декады Почта России дополнительно к скидкам издательств снижает для подписчиков цену на доставку изданий: по каталогу Почты России - на 10% для федеральных и на 15% для региональных и местных СМИ, а по каталогам других подписных агентств на 5% и на 10% соответственно.



Одновременно сохраняется скидка для подписчиков, действующая в период всей подписной кампании, на издания, вошедшие в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России: 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных подписных агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, был расширен Экспертным советом и превысил 2500 наименований.



- Всероссийские декады подписки - отличная возможность для читателей подписаться на издания с хорошей скидкой (до 40%), а издателям - нарастить тиражи. Эта акция становится все более популярной, - отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Почты России Инесса Галактионова.



