Из-за дождя Москва стоит в пробках, и ситуация будет ухудшаться

В настоящий момент вся Москва стоит в пробках от 7 до 10 баллов из-за неблагоприятных погодных условий.

Для этого времени суток плотность потока транспорта превышает нормальные показатели на три пункта, сообщает сегодня ТАСС, ссылаясь на данные аналитического центра "Яндекс.Пробки". Предполагается, что в ближайшие несколько часов ситуация на дорогах будет только ухудшаться.

Согласно последней информации, причиной возникновения серьезных заторов является дождливая погода, вследствие чего в Москве наблюдаются скользкие дороги и плохая видимость.