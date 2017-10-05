На одной из улиц в центре Москвы кардинально изменили схему движения

С четверга, 5 октября, на участке улицы Большая Якиманка изменена схема движения транспорта.

Согласно последней информации, от Якиманской набережной до дома номер 14 введено двустороннее движение. Как уточнили в пресс-службе столичного департамента транспорта, данное нововведение даст возможность устроить комфортный выезд для водителей из кварталов Голутвинских переулков и при этом оставить съезд на все прилегающие дороги, передает "Росбалт".

Напомним, что Якиманская набережная стала пешеходной минувшим летом в рамках реализации столичной программы благоустройства "Моя улица".