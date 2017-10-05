Диана Шурыгина сегодня выйдет замуж за оператора Первого канала

Героиня интернет–мемов Диана Шурыгина сегодня выйдет замуж. Избранником 18-летней девушки стал оператор Первого канала Андрей Шлягин.

«Комсомольская правда» узнала, что за 3 дня до торжественной церемонии Шурыгина забрала из салона свадебное платье и заказала торт стоимостью в 200 тысяч рублей. В социальных сетях девушка сообщила, что счастлива, потому что «по-настоящему полюбила человека». Кроме того, она отметила, что повзрослела и стала умнее.

Жертва изнасилования Диана Шурыгина прославилась на всю страну после серии программ «Пусть говорят» с ее участием. Ранее «Аргументы недели» писали, что Шурыгину проверили на полиграфе.