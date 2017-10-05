Казаки будут охранять все школы Кубани к концу текущего года

К концу текущего года все школы Краснодарского края будут охранять казаки.

Данную информацию сегодня предоставил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в рамках Всероссийского форума казаков. Политик подчеркнул, что дети, которых на входе в учебное заведение встречает казак, будут с раннего детства осознавать, что он является их защитником, передает ТАСС.

По мнению губернатора, в настоящий момент крайне важно воспитывать молодежь в духе казачества.