В Минобрнауки приняли решение повышать историческую грамотность россиян
5 октября 2017, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]
В Минобрнауки решили принять ряд мер по повышению исторической грамотности населения России.
В четверг, 5 октября, глава ведомства Ольга Васильева, анонсировала этот новый перспективный проект. Министр заметила, что в настоящий момент перед Минобрнауки стоит серьезная и важная задача, поскольку население страны очень плохо разбирается в вопросах отечественной истории, передает ТАСС.
Васильева также добавила, что решение о введении в российских школах обязательного экзамена по данному предмету обусловлено объективными причинами, а не ее "блажью.