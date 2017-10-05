В Минобрнауки приняли решение повышать историческую грамотность россиян

В Минобрнауки решили принять ряд мер по повышению исторической грамотности населения России.

В четверг, 5 октября, глава ведомства Ольга Васильева, анонсировала этот новый перспективный проект. Министр заметила, что в настоящий момент перед Минобрнауки стоит серьезная и важная задача, поскольку население страны очень плохо разбирается в вопросах отечественной истории, передает ТАСС.

Васильева также добавила, что решение о введении в российских школах обязательного экзамена по данному предмету обусловлено объективными причинами, а не ее "блажью.