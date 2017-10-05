Глава Минобрнауки объяснила, почему решилась на прививку от гриппа

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила сегодня, что сделала прививку от гриппа.

Министр подчеркнула, что проходит вакцинацию каждый год и добавила, что так же поступают все члены ее семьи. По мнению Ольги Васильевой, это необходимо, поскольку люди часто умирают не столько от гриппа, сколько от тяжелых последствий заболевания.

Как уточняет РИА "Новости", глава министерства считает, что привиты должны быть не только дети и учителя, но также пожилые люди. Васильева придерживается мнения, что если есть возможность чего-либо избежать, то лучше этим воспользоваться.