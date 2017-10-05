Социологи из Челябинского филиала РАНХиГС опросили жителей Челябинска на тему «Довольны ли вы своей жизнью?». Из них 14,7 процентов оказались полностью довольными, а еще 54,9 процента уточнили, что скорее да. Получается, что около 70 процентов челябинцев довольны жизнью.

Крайние показатели (абсолютно счастлив и совершенно недоволен) также перевешали в сторону позитива (14,7 процента и 6.4 процента соответственно).

Еще 5,5 процентов так и не определились, нравится им жизненная ситуация или все-таки нет. А остальные 18,6 отметили свое недовольство. Интересно, что оптимисты живут в Курчатовском районе, а пессимисты – в Ленинском.