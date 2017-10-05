Поломка золотого трапа саудовского короля в московском аэропорту попала на видео

Золотой трап-эскалатор короля Саудовской Аравии сломался после прибытия монарха в Россию.

В интернете некоторое время назад появилось видео, на котором запечатлен выход Салмана Бен-Абдель Азиз Аль Сауда из своего самолета, приземлившегося в московском аэропорту Внуково. Король вступил на трап-эксалатор, который через несколько секунд прекратил движение. 81-летнему главе государства пришлось преодолеть оставшуюся часть пути самостоятельно.

Саудовский монарх посетил Россию впервые в истории королевства. Ранее в четверг «Аргументы недели» писали, что одним из итогов данного визита может стать контракт на поставку Саудовской Аравии российских комплексов С-400.