Поломка золотого трапа саудовского короля в московском аэропорту попала на видео
5 октября 2017, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]
Золотой трап-эскалатор короля Саудовской Аравии сломался после прибытия монарха в Россию.
В интернете некоторое время назад появилось видео, на котором запечатлен выход Салмана Бен-Абдель Азиз Аль Сауда из своего самолета, приземлившегося в московском аэропорту Внуково. Король вступил на трап-эксалатор, который через несколько секунд прекратил движение. 81-летнему главе государства пришлось преодолеть оставшуюся часть пути самостоятельно.
Саудовский монарх посетил Россию впервые в истории королевства. Ранее в четверг «Аргументы недели» писали, что одним из итогов данного визита может стать контракт на поставку Саудовской Аравии российских комплексов С-400.