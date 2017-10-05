Российский премьер-министр поздравил учителей с профессиональным праздником

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в четверг, 5 октября, поздравил учителей с профессиональным праздником.

Политик подчеркнул, что именно от их непростой работы зависит будущее всей страны. Текст поздравительной телеграммы Дмитрия Медведева появился сегодня на официальном сайте правительства РФ. Премьер-министр заметил, что учителя открывают дорогу своим воспитанникам и заботятся об их развитии.

По словам главы правительства, именно педагоги учат детей думать, иметь собственную точку зрения, отвечать за свои поступки и, конечно, верить в себя.