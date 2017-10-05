Преподаватели и студенты кафедры «Автоматизированные электрические системы» (АЭС) Уральского Энергетического Института (УралЭНИН) УрФУ посетили с экскурсией энергообъект ФСк ЕЭС на Урале – подстанцию 500 кВ «Исеть».

В составе экскурсионной группы на подстанцию «Исеть» приехали 23 человека. Экскурсоводами выступили начальник службы РЗА и АСУ ТП МЭС Урала – Вадим Ефремов и начальник подстанции «Исеть» Рустем Абдрахимов.

Студенты узнали об особенностях работы крупной подстанции в осенне-зимний период, познакомились со основным оборудованием. Будущие энергетики проявили неподдельный интерес, задавая специалистам множество вопросов.

– Мы очень рады, что приехали именно на подстанцию «Исеть», – поделилась общим мнением участница экскурсии, студентка Анастасия Ларионова. – Это новая, уникальная подстанция, построенная с использованием новейших технологий, здесь всё очень впечатляет. Приятно слушать руководство, из первых уст узнать, что и как здесь происходит. В голове выстраивается логическая последовательность: как именно и откуда энергия приходит, куда уходит, как всё работает в зимний максимум нагрузок. Мы очень довольны.

В рамках подготовки к ОЗП расчищено более 5,6 тыс. га просеки, проведены ремонтные работы на 1433 фундаментах, заменено более 400 километров грозотроса. На подстанциях отремонтированы 1122 разъединителя и 313 выключателей. За 8 месяцев 2017 года в МЭС Урала произошло снижение показателя удельной аварийности на 20,3%.