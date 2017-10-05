На Северном Кавказе подняли по тревоге артиллеристов
5 октября 2017, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]
Дислоцированные на территории Республики Адыгея подразделения артиллерии сегодня утром были подняты по тревоге. Военнослужащие принимают участие в учениях, проходящих в Краснодарском крае.
Подробности маневров, в которых задействовано около 200 человек и более 30 единиц техники, удалось узнать порталу Life. Согласно информации, которая оказалась в распоряжении журналистов, в ходе учений командиры должны отработать управление своими подразделениями, постановку задач и получение данных по режимной связи. Помощь артиллеристам в разведке местности окажут беспилотные летательные аппараты.
Ранее «Аргументы недели» писали о совместных военно-морских учениях России и Китая во Владивостоке.