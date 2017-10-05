В администрации Новосибирской области опровергли слухи об отставке губернатора

Сообщения о том, что губернатор Новосибирской области собрался в отставку, являются дезинформацией. Об этом заявили в региональной администрации.

Некоторое время назад СМИ написали о том, что Владимир Городецкий накануне побывал в Москве и якобы написал заявление на увольнение. Сотрудник новосибирской администрации Сергей Нешумов сообщил в Facebook, что Городецкий в среду действительно посещал столицу по работе, однако уходить в отставку не планирует.

Ранее в четверг «Аргументы недели» процитировали бывшего приморского губернатора Владимира Миклушевского, который высказался о своем уходе с поста главы региона.