Посетившие Донецк пранкеры Лексус и Вован попали на сайт «Миротворец»

На украинском сайте «Миротворец» появились личные данные российских пранкеров Алексея Столярова и Владимира Кузнецова, известных как Лексус и Вован. Об этом сайт сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Причиной внесения телефонных шутников в базу данных «Миротворца» стало то, что несколько дней назад они посетили неподконтрольную официальному Киеву территорию Донбасса. Лексус и Вован устроили в Донецке презентацию своей книги, посвященной их деятельности.

Российские пранкеры ранее неоднократно разыгрывали украинских политиков. В числе их жертв - президент страны Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.