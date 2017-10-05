Экс-губернатор Приморья высказался о своей отставке

Владимир Миклушевский прокомментировал для СМИ свой уход с поста главы Приморского края.

Как рассказал Миклушевский, он решил уволиться, так как получил предложение перейти на новое место работы в Москве. Бывший губернатор пообещал рассказать о своей новой должности после того, как произойдет официальное назначение, сообщает ТАСС.

Об отставке Владимира Миклушевского стало известно в среду вечером. Тогда же появилась информация, что исполнять обязанности руководителя региона будет Андрей Тарасенко, ранее работавший гендиректором ФГУП «Росморпорт». В Кремле, комментируя очередные кадровые перестановки в губернаторском корпусе, отметили, что Миклушевский ушел с поста по собственному желанию.