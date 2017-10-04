Путин освободил от должности губернатора Приморья

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что Миклушевский освобожден с губернаторской должности «по собственному желанию», передает ТАСС. Песков добавил, что исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Тарасенко, который ранее занимал должность гендиректора ФГУП «Росморпорт».

Миклушевский занимал пост губернатора Приморья с 2012 года. До этого он работал и преподавателем в вузе, и замминистра образования РФ, а будучи главой региона успел провести несколько крупных международных форумов.