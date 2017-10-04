Качество водопроводной воды в Екатеринбурге улучшилось

Специалисты МУП "Водоканал" отметили улучшение качества воды в сетях уральской столицв, сообщает пресс-служба предприятия. Начальник центральной лаборатории Водоканала Людмила Брусницына объяснила улучшение качества воды снижением температуры: «Останавливается развитие фитопланктона, влияющего на качество исходной воды, снижается интенсивность коррозионных процессов в распределительной сети города».

"Каждые сутки в Екатеринбурге специалисты отбирают более двух с половиной тысяч проб питьевой воды, пробы исследуют на 80 показателей качества, установленных нормативными документами. По итогам каждого месяца готовится контрольный отчет, в котором указываются среднестатистические значения показателей качества питьевой воды, зафиксированные в каждом районе города и по городу в целом", - указано в сообщении пресс-службы "Водоканала".

Так, в сентябре самое низкое значение водородного показателя зафиксировано в Кировском районе – 7,05 единиц pH при среднегородском значении 7,19 и при разрешенных нормативами от 6 до 9 единиц. Также в этом районе самое низкое значение показателя «окисляемость перманганатная» (показывает загрязненность воды органическими соединениями) – 3,15 при среднегородском значении 3,35 и при допустимом нормативами значении 5,0. В Кировском районе был зафиксировано и самое низкое значение показателя «марганец» - 0,046 мг на литр при допустимом нормативе 0,1 мг на литр и при среднегородском значении 0,065 мг на литр.

В целом сентябрьские значения показателей качества в распределительной сети города ниже, чем были зафиксированы в августе. Так, среднегородское значение показателя «цветность» в августе было 10,70 град, в сентябре – 9,06 град. Также заметно снизилось значение показателя «алюминий» - в августе 0,054 мг на литр, в сентябре – 0,046 мг на литр. Кроме того, снизились значения показателей «мутность», «водородный показатель» и некоторых других.