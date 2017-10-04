"4 Канал" в Екатеринбурге самоликвидируется

4 октября на улицах Екатеринбурга появились биллборды с надписями: «Спасибо, что смотрели нас», «Это было хорошее время» и «Мы заканчиваем эфир». Аналогичный баннер появляется при попытке зайти на сайт телекомпании.

Несмотря на то, что эфир шел без изменений, ведущие вели его в "траурных" футболках. Официальных комментариев от руководства компании пока не прозвучало. Возможно, речь пойдет о слиянии телеканалов или серьезном ребрендинге.