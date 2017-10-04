Минздрав ужесточил продажу антидепрессантов и успокоительных средств

Министерство здравоохранение России изменило порядок отпуска наркотических и психотропных препаратов.

Причиной этому, как объясняется, стала борьба с потреблением спиртосодержащих лекарств как суррогатов.

Теперь рецепты на антидепрессанты, анксиолитики, снотворные и седативные средства, антипсихотические средства и препараты, содержащие более 15% этанола, должны в течение трех месяцев храниться в аптеках, сообщает "Коммерсантъ". Это касается тех рецептов, на которых не стоит пометка "для хронических больных". Это в свою очередь повлечет за собой необходимость ежемесячно посещать врача для получения нового рецепта. При этом более одной упаковки препарата купить нельзя.