Начальник полиции Москвы Козлов ушел на пенсию

Заместитель начальника главного управления министерства внутренних дел России по Москве Вячеслав Козлов ушел в отставку. Причиной стало достижение предельного возраста пребывания на службе.

Козлов продолжит работу в ведомстве в качестве федерального гражданского служащего.

Вячеслав Козлов был назначен на должность начальника полиции ГУ МВД России по Москве в декабре 2016 года. На этой должности он сменил генерал-майора полиции Сергея Солопова, который был временно исполняющим обязанности главы московской полиции.

Генерал-майор всегда был одним из самых авторитетных и уважаемых начальников в полиции Москвы, написала пресс-служба МВД.