Власти Москвы пообещали не сносить попавший в программу реновации собор

В московском департаменте культурного наследия пообещали не сносить здание, расположенное по адресу Марксистская улица, 9, стр.3, которое является объектом культурного наследия - здание начала XX века, старообрядческий храм.

Тревогу забило общественное движение «Архнадзор». Активисты узнали, что этот дом на Марксистской и жилые строения комплекса Будёновского посёлка на Большой Почтовой улице являются жилыми и попали в список реновации. Большинство жильцов данных домов проголосовало за включение их в программу реновации. Но здания представляют историко-культурную ценность и не могут быть снесены ввиду своей важности для культурного наследия Москвы.

В столичном департаменте культурного наследия заверили, что эти здания исключат из списка, - передает радиостанция «Говорит Москва».

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы в ближайшее время проведет заседание, на котором будет рассмотрен перечень из 37 дополнительных адресов, недавно вошедших в программу реновации. Рабочая группа должна юудет исключить дома, которые представляют культурную и историческую ценность.

Успенский собор на Апухтинке с 2009 года имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Храм был возведен в 1907 году по проекту архитектора Н. Д. Поликарпова.