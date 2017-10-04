Жители Москвы жалуются на шум от строек

Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции заместитель председателя Мосгосстройнадзора Анатолий Кравчук, в 2017 году было рассмотрено 1300 обращений горожан, из них 1200 обращений - это жалобы на шум со строек.

Мосгосстройнадзор также не исключает, что москвичи начнут больше жаловаться на шум от строительства новых домов в рамках программы реновации жилья. Об этом заявила начальник управления специализированного надзора ведомства Наталья Киселева.

При этом Кравчук считает, что концепция комплексной застройки при реновации снизит риск возникновения этой проблемы по сравнению с точечной застройкой, практиковавшейся ранее.

Ранее сообщалось, что власти российской столицы закрыли возможность включения новых домов в программу реновации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на президиуме городского правительства.