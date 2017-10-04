Путин назвал расслоение общества в России реальной проблемой

Президент РФ Владимир Путин высказал свое мнение о расслоении общества в России. Говоря о разрыве между бедными и богатыми, глава российского государства сказал: "Это реальная проблема, над которой мы точно должны работать".

Путин, выступая на международном форуме "Российская энергетическая неделя", уточнил детали, без которых не было бы достоверной информации. По словам российского лидера, в России, начиная с 2000-х годов, меняется число людей, живущего за чертой бедности. "У нас почти 40% населения в 2000-м году жило за чертой бедности. Сейчас это кардинально образом поменялось", — цитирует Газета.ру Владимира Путина. По мнению Путина, проблема большого разрыва в доходах между богатыми и бедными не является ошибкой политики, а тенденцией, которая возникла после "шоков" 1990-х годов.

Президент заявил, что решать проблему расслоения общества можно с помощью изменения социальной политики страны.