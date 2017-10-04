В Удмуртии открылись бесплатные курсы по изучению родного языка

По всей Удмуртской республике организовано полтора десятка площадок для обучения, из них пять в региональном центре - Ижевске, сообщает ОТР. Записываются на курсы люди самого разного возраста от школьников до пенсионеров. Для этого им достаточно зарегистрироваться по телефону или через интернет.



Организовало проект республиканское министерство национальный политики при содействии ассоциации учителей родного языка "Выжы".

Сергей Бехтерев посетитель курсов: "Учитывая, что мои предки, моя бабушка, мой прадедушка удмурты, я решил эти традиции освежить, возродить для себя, может для общества".







Трехмесячный курс завершается бесплатным посещением театра, где ставят пьесы на удмуртском языке.