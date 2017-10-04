В Уголовном кодексе может появиться статья о врачебной ошибке

Следственный комитет РФ предлагает внести изменения в Уголовный кодекс и ввести ответственность за преступления, совершенные медицинскими работниками. Эта тема была затронута на совещании, проведенном главой ведомства.

4 октября в СК РФ состоялось совещание, посвященное неосторожным общественно опасным деяниям медиков. Под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина собрались руководители 28 региональных следственных управлений.

Участники совещания отметили, что в настоящее время такие преступления трудно квалифицировать. В основном их квалифицируют как причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ст. 109 УК РФ). Существенный рост зарегистрированных сообщений о таких преступлениях наблюдается в Москве, в Кабардино-Балкарской Республике, в Республике Мордовия, в Амурской области, в Магаданской области, а также в Архангельской области и Ненецком автономном округе.

Александр Бастрыкин, в связи с участившимися фактами врачебной халатности, заявил о необходимости внесения изменений в Уголовный кодекс и введения ответственности за преступления, связанные с ненадлежащим оказанием медицинской помощи и врачебными ошибками.