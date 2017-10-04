Ортодоксальные евреи усилят свое влияние в Крыму

Сын главного раввина России Берла ЛАЗАРА Йехезкель приехал в Крым на смену выселенному из республики сыну Ицхака Меир ЛИПШИЦА и намерен также заняться помощью ортодоксальным евреям полуострова.

Как пояснил «Аргументам недели – Крым» председатель Региональной национально-культурной автономии евреев РК Анатолий ГЕНДИН, еще в 1995 году в республику прибыл раввин ЛИПШИЦ. После референдума о воссоединении Крыма с Россией он покинул полуостров и отправился жить в Нью-Йорк. Позже он прислал в РК своего сына, который нарушил трудовое законодательство РФ и был выслан из республики. Теперь в Крым приехал сын главного раввина России Йехезкель ЛАЗАР. Последний, по мнению ГЕНДИНА, займется усилением позиций ортодоксальной части евреев Крыма, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Существует такое иудейское религиозное движение, как Хаба́д, Хабад-Любавич. Его представителем и является фамилия ЛАЗАР. В их планах распространить свое влияние в Крыму», – подытожил Анатолий ГЕНДИН.

России Йехезкель ЛАЗАР будет служить в симферопольской синагоге на улице Краснознаменная, 76.