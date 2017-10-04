Смирнов рассказал о мошенниках на «полянах протеста»

Специалисты Госкомнаца и Комитета по противодействию коррупции выявили в Крыму мошенническую схему, связанную с участниками одной из «полян протеста».

Как рассказал глава Госкомнаца Заур СМИРНОВ, организаторы преступной схемы собирали с участников «поляны протеста» крупные суммы денег, при этом обещая решить так называемый земельный вопрос.

По его словам, сумма ущерба составила более 2 миллиона рублей. Все действия мошенников пресечены, а материалы дела переданы в Комитет по противодействию коррупции, пишут "Аргументы недели - Крым".

Кроме этого, на заседании комиссии было принято решение выделить 2481 земельный участок гражданам, находящимся в электронной очереди. Участки в селах Новозбурьевка, Ивановка, Камышинка и Трудолюбово Симферопольского района выделят до конца этого года.