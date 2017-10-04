МИД РФ установливает гражданства захваченных в Сирии людей
4 октября 2017, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство совместно с другими российскими ведомствами и зарубежными коллегами в Сирии ведёт работу по установлению гражданства захваченных людей.
По словам Захаровой, выясняются возможное местонахождение, причины нахождения этих людей на территории Сирии и обстоятельства похищения. Представитель МИД России отметила, что российская сторона находится в тесном контакте с сирийскими властями по данному вопросу. По её словам, российская сторона находится в тесном контакте с сирийскими властями по вопросу якобы захваченных россиян, - передаёт RT.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подтверждений пленения россиян пока нет.
Минобороны РФ опровергло информацию западных СМИ о том, что российские военные попали в плен в Сирии.