МИД РФ установливает гражданства захваченных в Сирии людей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство совместно с другими российскими ведомствами и зарубежными коллегами в Сирии ведёт работу по установлению гражданства захваченных людей.

По словам Захаровой, выясняются возможное местонахождение, причины нахождения этих людей на территории Сирии и обстоятельства похищения. Представитель МИД России отметила, что российская сторона находится в тесном контакте с сирийскими властями по данному вопросу. По её словам, российская сторона находится в тесном контакте с сирийскими властями по вопросу якобы захваченных россиян, - передаёт RT.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подтверждений пленения россиян пока нет.

Минобороны РФ опровергло информацию западных СМИ о том, что российские военные попали в плен в Сирии.