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Киноконцертный зал Дарвиновского музея отремонтируют

4 октября 2017, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Киноконцертный зал Дарвиновского музея отремонтируют
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

По сообщению пресс-службы Москомэкспертизы, киноконцертный зал в Дарвиновском музее отремонтируют. Планируется отремонтировать сам зал, ложу, кинопроекционную и комнату персонала, пишет "Москва 24".

По словам главы ведомства Валерия Леонова, в этом году музею исполняется 110 лет. В ходе работ запланирована обшивка стен со звукоизоляцией во всех помещениях зала, также появится навесной потолок с акустическим решением. Помимо этого, запланирован демонтаж напольного покрытия, вместо него поселят новый ковролин. 

Проект предусмотривает устройство трансформируемых акустических перегородок в оконных проемах и в проемах между залом и ложей, а также демонтаж и устройство новых подоконников. В обновленном концертном зале заменят также двери, кресла и парапеты между залом и ложей.

Государственный Дарвиновский музей расположен на улице Вавилова на юго-западе столицы, уточняет "М24".

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