Киноконцертный зал Дарвиновского музея отремонтируют

По сообщению пресс-службы Москомэкспертизы, киноконцертный зал в Дарвиновском музее отремонтируют. Планируется отремонтировать сам зал, ложу, кинопроекционную и комнату персонала, пишет "Москва 24".



По словам главы ведомства Валерия Леонова, в этом году музею исполняется 110 лет. В ходе работ запланирована обшивка стен со звукоизоляцией во всех помещениях зала, также появится навесной потолок с акустическим решением. Помимо этого, запланирован демонтаж напольного покрытия, вместо него поселят новый ковролин.



Проект предусмотривает устройство трансформируемых акустических перегородок в оконных проемах и в проемах между залом и ложей, а также демонтаж и устройство новых подоконников. В обновленном концертном зале заменят также двери, кресла и парапеты между залом и ложей.



Государственный Дарвиновский музей расположен на улице Вавилова на юго-западе столицы, уточняет "М24".

