Путин: Россия ни с кем не ведёт двойную игру

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия честна в отношениях со своими партнёрами и ни с кем не ведёт двойную игру. Путин сегодня выступил на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

По словам российского лидера, в скором времени общая картина новой энергетики изменится. "По оценкам экспертов, уже через 20 лет человечеству потребуется на 30 процентов больше энергии, чем сегодня. Это связано с развитием мировой экономики, с ростом населения на планете, повышением качества жизни и уровня потребления, особенно в развивающихся странах", - сказал Путин. Он отметил, что общая картина новой энергетики изменится.

"Можете верить, можете не верить, можете спросить у наших партнёров. Наше преимущество заключается в том, что мы никогда и ни с кем не ведём двойную игру. Мы всегда честны в отношениях с нашими партнёрами. Мы открыто излагаем свою позицию. Если мы с чем-то не согласны, мы прямо говорим", — заявил глава российского государства.

Путин отметил "огромное преимущество" России, поскольку "в отличие от многих других стран» она предсказуема", - сообщает пресс-служба Кремля.

"Именно это, а не наш военный потенциал, и привлекает наших партнёров к развитию отношений с Российской Федерацией", — подчеркнул Путин.