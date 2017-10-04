Путину нравятся электромобили, но машины на газомоторном топливе экологичнее

Президент РФ Владимир Путин признался, что ему нравятся современные электромобили. Сегодня российский лидер принимает участие в пленарном заседании "Энергия для глобального роста" первого Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя".

Как отметил Путин в своём выступлении, "в рамках пленарной сессии "Энергия для глобального роста" обсуждаются действительно ключевые, определяющие вопросы: каким будет завтрашний день мировой энергетики; какие приоритетные задачи нам вместе предстоит решить, чтобы обеспечить надёжное снабжение энергией крупнейших макрорегионов планеты и каждой страны в отдельности и на этой основе повысить конкурентоспособность национальных экономик, улучшить качество жизни миллионов людей".

Путин заявил, что может купить себе электромобиль, например Илона Маска - Tesla. Он подчеркнул, что как только купит электомобиль, сразу обязательно задекларирует транспортное средство.

Президенту нравятся современные электромобили: приемистые, юркие, эффективные. По его мнению, для городов это очень хороший вид транспорта, потому что там, где проживает большое количество людей, выбросы совсем не нужны. Но более экологичным являются автомобили на газомоторном топливе. "Первичным энергоресурсом для электромобилей является уголь - наименее экологичный вид топлива", - пояснил Путин.