Непрожиточный минимум

Наше правительство поторопилось сделать сенсационное сообщение о повышении т.н. «прожиточного минимума» аж на 4,2% ! Вот теперь россияне загуляют: такие деньжищи ведь девать некуда будет…

Деньги на бочку!

Вообще-то кабмин зря приписывает себе эту очередную подачку: если бы президент не дал команду «увеличить п.м.», так премьер со товарищи о нас и не вспомнил бы. Его формула экономического развития страны известна: «Денег нет, но вы держитесь!»

Что же такое этот самый прожиточный минимум? Расшифруем: для трудоспособного населения – 11 163 руб. Для пенсионеров – 8 506 руб. Для детей – 10 160 руб.

Теперь осмыслим логику тех, кто выводил эту калькуляцию для подписи смартфонозависимого премьера.

Кто и как определял «трудоспособное население»? Львиная доля пенсионеров тоже трудоспособна, они работают и даже дают фору молодым коллегам. Так почему же тогда у них самый низкий «прожиточный минимум»?

Почему детям определи этот самый «минимум» ниже «трудоспособного населения»? Ведь им надо хорошо питаться, одеваться, лечить неизбежные детские хвори, расти, наконец!

Т.н. «прожиточный минимум» определяется на основании данных Росстата, который по неведомым нам формулам рассчитывает т.н. «потребительскую корзину», т.е. самый примитивный и дешевый набор необходимых продуктов и товаров. Ясное дело, что в этой корзине не нашлось места ветчине, красной икре, вырезке, балыку из осетра и т.п. А жаль…Хотя, уверен, всё это можно усмотреть в потребительской корзине наших министров и, пожалуй, самого Росстата. Дай Бог им здоровья и приятного аппетита. Теперь о пенсионерах.

Старикам везде у нас начёт!

Выделив пенсионерам самую малость «прожиточного минимума», правительство задумалось, чем еще можно ускорить бег к погосту этой категории граждан.

Минэкономразвития тут же предложило новаторскую идею: прекратить увеличение и без того смехотворных «пенсий» в ближайшие годы!

Другими словами говоря, правительство под флагом Дмитрия Медведева решило прекратить индексацию пенсий в зависимости от постоянной инфляции. Депутаты, которых пенсионеры и усадили в их думские кресла, приняли было в конце 2015 года закон о повторной индексации, но он настолько размыт и не конкретен, что правительство вместе с этим законом получило массу вариантов для свободных волюнтаристских манёвров. Чем тут же и воспользовалось.

Все помнят подачку в 5 тысяч рублей в конце прошлого года. Унизительно, но на водку к Новому году хватило.

Примитивный расчет показывает, что при стабильной индексации пенсии должны были вырасти уже в 2016 году на 1 658 руб. в месяц. За год эта сумма составила бы 19 895 тысяч. Согласитесь, что эта цифра сильно разница от брошенной нам из Белого дома «пятерки».

Но правительство проиндексировало пенсии лишь на 4% и то лишь неработающим пенсионерам. В результате этой щедрости старики получили годовую прибавку к своим копейкам не в двадцать тысяч, а всего лишь в шесть с хвостиком… Почувствуйте разницу!

P.S.

Деньги в стране есть. И на достойные пенсии тоже. И на зарплаты, и на содержание детей. Нет только честных распорядителей этих сумм.

Себя они не забывают, миллионы долларов носят в сумках, западные банки забиты российскими «откатами» под завязку, личные яхты и самолеты соревнуются по величине, скорости и стоимости.

Но это – своё! Значит, святое. Для остальных же будет действовать формула нашего премьера Медведева: «Денег нет, но вы держитесь!».

Пока держимся. Правда, не знаем, что будет, когда силы держаться закончатся. Может, г-н Медведев найдет в одном из своих смартфонов рецепт на этот случай? Пусть обязательно поделится! Ждём-с…