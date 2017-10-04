Делиться надо!

В счастливое время мы живем, спасибо товарищу Медведеву! Банки лопаются, что мыльные пузыри, люди обнищали до крайности, а их все равно грабят различными способами, налогами, штрафами и т.д. В ситуацию решили, наконец, вмешаться и депутаты. Каким образом?

Четыре сбоку и ваших нет

Избранники, как всегда, решили идти напролом, т.е. усилить личную ответственность владельцев банков и топ-менеджеров перед вкладчиками. Что это значит?

Предполагается принять закон, согласно которому собственник банков за финансовый крах своего детища отвечал бы личным имуществом: виллами, яхтами, самолетами, собственным немалым баблом и т.д.

Идея, на первый взгляд, заманчивая в первую очередь для государства, которому уже надоело спасать проворовавшиеся банки за счет бюджета. Думаю, порадуются и вкладчики, которые нередко в таких ситуациях просто навсегда теряют свои кровные.

Схема эта не первой свежести: помнится, в 1998 году под нее попал оконфузившийся «СБС-Агро». Сработает ли этот способ в наши дни?

Инвесторы, выйти из строя!

А вот здесь могут быть проблемы. Какие?

В-первых, банкиры найдут способ этот закон обойти. Хотя бы по примеру самих депутатов, многие из которых чтобы не терять свой бизнес, переписывают его на детей, родителей, жён, с которыми иногда даже фиктивно разводятся. Чем банкиры хуже?

Есть причины и посложнее. Например, что делать, если главный акционер – юрлицо или какой-нибудь инвестиционный фонд? Если депутатский закон будет принят, целая армия позитивных инвесторов сразу отшатнется от банков, что опустошит их не хуже любого кризиса.

Похоже, очередная думская инициатива хоть и привлекательна по форме, но по сути – это чистый популизм.

P.S.

Что же делать? Не знаю. Думайте, думайте, господа банкиры, депутаты и министры. Если есть чем.