Как «Битва за Крым» стала «Штормом»

В самый разгар украино-российского кризиса кинокомпания Star Media запустила эпический проект «Битва за Крым». Случилось это в 2015 году. Проект обещал быть звонким. Никакой политики. Только война. События, как понятно из названия, происходят осенью 1943 и весной 1944 годов. Советское командование разрабатывает крымскую наступательную операцию. Работает агентура. Активизируются партизаны. Страна собирает силы для железного кулака, который вышибет немцев из советского Крыма.

Сначала это скорей детектив-триллер, экшэн-боевик, типа «Ликвидации». И лишь потом уже масштаб как в советские киноэпопеи «Освобождение».

Важно понимать, что в кинокомпании Star Media представлен не только российский бизнес. Но и бизнес «незалежный». Но это до поры не мешало. Что, кстати, очень удивляло, учитывая нарастающий накал межгосударственных отношений. Но потом все встало на свои места, пишут "Аргументы недели - Крым".

Сначала украинская сторона потребовала перенести сьемки из Крыма в Таганрог. Затем в Одессу. А потом и вовсе добилась того, чтобы российская сторона, представленная «Первым» телеканалом, вышла из дела.

Проект поменял название и стал «Штормом». И остается только догадываться что наснимают украинцы. А может быть и «Шторма» не будет? Ничего не будет…