Актер фильма «Такси» побывал в застенках СИЗО Крыма

Французский актер, звезда фильмов «Такси» Сами НАСЕРИ посетил вчера в Симферополе следственный изолятор, где пообщался с несовершеннолетними, находящимися под следствием.

Актер подарил каждому из них свое фото с автографом и ознакомился с условиями их содержания.

В СИЗО Симферополя содержится 1400 подследственных, из которых 10 несовершеннолетних. НАСЕРИ сопровождал начальник УФСИН по региону Вадим БУЛГАКОВ.

«Я им сказал: дорогие мои, верьте всегда в свою мечту, не думайте, что вы плохие и не слушайте никого, всегда думайте о позитиве», – цитирует НАСЕРИ ТАСС.

Посетить СИЗО известного актера пригласила Общественная комиссия Республики Крым по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания.

Ее активист Эльшан МАМЕДОВ надеется, что теперь об увиденном в СИЗО актер расскажет во Франции. Таким образом, он должен разрушить негативные стереотипы на Западе о ситуации в Крыму, пишут "Аргументы недели-Крым".

Кроме того, НАСЕРИ заявил о планах снять в Крыму фильм с участием звезд французского и российского кино в жанре криминальной комедии.

«Это будет юмористическая история про любовь, гангстеров и полицию. В этом фильме будет три большие роли: две женские и одна мужская. Эти роли мы хотим отдать российским актерам», – цитируют «РИА Крым» французского актера.

По его словам, в киноленте также сыграют французские актеры: Матье КАССОВИЦ, Жерар ДАРМОН, Филипп ЛЕЛЮШ, а также партнер НАСЕРИ по фильму «Такси» Фредерик ДИФЕНТАЛЬ.

По итогам посещения Крыма французскому актеру вручили орден Всемирного благотворительного альянса «Миротворец».