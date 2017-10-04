Челябинск: голодные годы

Челябинский историк и краевед Алексей Яловенко поднял целый пласт архивных документов, рассказывающий о трагических голодных годах на Южном Урале:

Профессор Виктор Кондрашин автор монографии "Голод 1932-1933 годов в российской деревне" писал: «Особенно большая смертность от голода была среди стариков и детей. В Поволжье, на Южном Урале и Северном Кавказе многодетные семьи были вынуждены специально не кормить часть детей, чтобы спасти жизни остальных. Их запирали в чуланы, погреба, амбары. В эпицентре трагедии именно дети становились объектом людоедства со стороны потерявших рассудок родителей и близких. Старики же сами осознанно сокращали положенный им и без того скудный рацион питания, иногда они просто прекращали есть, уходили из дома и умирали».











В те годы в нашу деревню вернулись порядки эпохи "военного коммунизма", и местные власти под давлением центра выгребали у крестьян буквально весь хлеб. Недовольных раскулачивали, отдавали под суд, высылали.

Инициатива в "хлебозаготовительном беспределе" исходила от руководства страны и лично от Сталина. На октябрьском 1931 года пленуме ЦК ВКП (б) Иосиф Виссарионович резко раскритиковал просьбы о сокращении хлебозаготовок в связи с недородом, а нарком снабжения Анастас Микоян прямо заявил: "Вопрос не в нормах, сколько останется на еду и пр., главное в том, чтобы сказать колхозам: в первую очередь выполни государственный план, а потом удовлетворяй свой план».

О том, как в голодающем Челябинске боролись с голодом хорошо рассказывают архивные документы:



ПРИКАЗ

Начальника Управления НКВД СССР по Челябинской Области.

г. Челябинск № 186 13.11.1934 г.

Содержание

О наложении адм. взыскания на сотрудников ОДТО-Троицк и О/Пункта ТО Карталы - за безответственное отношение к работе.



15-го сентября с.г. в 23 часа на перегоне Байтук-Айдырле по причине излома шейки оси, товарный поезд № 863 потерпел крушение, в результате которого разбито 10 вагонов – груженных пшеницей, 5 цистерн жидкой соды и 3-и вагона с/хоз удобрений.



Получив сообщение о данном происшествии от дежурного диспетчера ст. Карталы, ответственный дежурный по О/пункту ст. Карталы т. Добряк по телефону доложил на квартиру Нач. О/Пункта Варанкину, от которого получил указание «Выяснить подробно причины крушения и убытки».



По выяснении ответственный дежурный Добряк вторично доложил начальнику О/Пункта о большом размере крушения с повреждением пути на протяжении 3-х километров и что со ст. Карталы отправляется вспомогательный поезд, получил от последнего указание «Предложил выехать на место происшествия находящемся на ст. Айдырля уполномоченному О/Пункта Дубровскому и пом. уполномоченного Рожнову, с вспомогательным поездом отправить для охраны грузов – стрелков НКПС, сообщить о происшествии ответственному дежурному по ОДТО – Троицк, что последним было выполнено.



Произведенным расследованием установлено, что получив донесение ответственный дежурный по ОДТО-Троицк Зыков Нач. ОДТО Коновалову доложил лишь утром 16.09.34 г.



Прибывшие к месту происшествия уполномоченный О/пункта Карталы Дубровский и пом. уполномоченного О/Пункта Рожнов, должных мер охраны грузов – рассыпавшейся из разбитых вагонов, на притяжении 3-5 километров пшеницы, не приняли, не проинструктировав НКПС, выехали к месту службы на ст. Карталы.



Меры скорейшей уборки не принимались на протяжении 20 дней, т.е. до 5-го октября с/г, благодаря чего груз – пшеница подвергался расхищению со стороны жителей прилегающих сел и железнодорожных служащих.



Кроме того о расхищении пшеницы с места происшествия Нач. О/П. ТО поступило заявление 01.10. с/г. на каковом нач. О/П Варанкин спустя 6 дней наложил резолюцию:



«Срочно т. Добряк тщательно допросить по всем пунктам заявления».

Получив данное заявление пом. уполномоченного Добряк продержав без движения в течении десяти суток, передал для исполнения вновь назначенному на ст. Айдырля пом. уполномоченного Васильеву.



Нач. ОДТО-Троицк Коновалов при наличии вышеуказанного официально заявления неправильно информировал ДТО, телеграфно донес о вскрытие группы хищников чекист. путем. На ряду с этим по О/П ТО со ст. Карталы выявлено грубое нарушение революционной законности по следственному делу № 260 по обвинению гр-н Чурина и Антонова, выразившиеся:



а) В недостаточном основании содержания под арестом в теснении месяца Чурина и Антонова



б) Задержкой ведения следствия в течении 3-х месяцев и нахождении без движения следдела с 31.07. по 22.09. с/г.



За невыполнение директив ДТО – о личном выезде Нач. ДТО ТО Оперпунктов на места происшествий, проявленную бездеятельность по охране соц. собственности и за грубое нарушении революционной законности –



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Нач. ОДТО-Троицк Коновалову объявить строгий выговор с предупреждением о более суровом наказании при повторении.



2. Нач. Оперпункта ТО- Карталы Варанкина арестовать на 20 суток.



3. Материал на уполномоченного О/П. ТО – Карталы Дубровского и уполномоченного Рожнова, не приявших мер к охране груза на месте происшествия, передать особоуполномоченному УНКВД по Челябинской области, для предания суду трибунала.



4. Пом. уполномоченного О/П. Карталы Добряк на 10 суток.



5. Уполномоченного ОДТО- Троицк Зыкова арестовать на 10 суток. Всех без исполнения служебных обязанностей.



6. Пом. уполномоченного УСО Каракину за отсутствие наблюдения за сроком ведения следствия объявляю строгий выговор.



7. О/Уполномоченному ОДТО – Козлову за отсутствие оперативного контроля и наблюдения за следствием объявить выговор.

Последний раз предупреждаю всех начальников ОДТО, что при повторении подобных возмутительных случаев, виновные будут переданы суду Трибунала.



п/п Нач. Управления НКВД СССР по ЧО - Минаев.

Данные из архива ГУВД.















А вот еще один любопытный приказ из архива ГУВД



ПРИКАЗ

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ НКВД СССР ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

ЗА 1934 ГОД.



№ 225 Об объявлении благодарности Курсанту Обл. школы НКВД тов. Першину.

«29» Ноября 1934 года. г. Челябинск.

В Уйском Зерносовхозе на протяжении длительного времени безнаказанно оперировала хищническая группа, возглавляемая: кулаком Поваляевым, белогвардейцем Михайловым (агент по пушным заготовкам) и имеющим судимость Князевым (Зав. мельницей). Только в1934 году эта группа хищников похитила 150 центнеров совхозного хлеба. Несмотря на массовые хищения, большой состав хищнической группы (24 человека) и продолжительность хищнической деятельности эта группа не была вскрыта Зам. Нач. П/О Зерносовхоза тов. Глущенко, проглядевшим классового врага, что можно было объяснить не только притуплением классовой бдительности но и полным отсутствием перестройки оперативно-чекистской работы, особенно в части работы с агентурой.



Это подтверждается тем, что командированный на место в Зерносовхоз курсант областных курсов Першин, в течении короткого времени, путем проведения ряда агентурно-следственных мероприятий вскрыл и ликвидировал, под руководством УНКВД, всю хищническую группу.



ПРИКАЗЫВАЮ:



Курсанту областной школы НКВД т.Першину – за умелую работу с агентурой и правильное ведение следствия - объявить Благодарность.



Зам. Нач. П/О Уйского Зерносовхоза т. Глущенко по моему распоряжению с работы снять.



Подпись: Нач. Управления НКВД СССР по ЧО – Минаев.





Любопытно было сравнить этот приказ и предыдущий. Демонстрирующий работу наших славных органов в то время. За 10 вагонов погубленной пшеницы в голодный год, виновным практически ничего не было. А якобы похищенные 150 центнеров «совхозного хлеба» повлекли самое серьезное реагирование. И в считанные дни была вскрыта и ликвидирована целая «хищническая группа».