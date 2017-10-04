Калининградский зоопарк предлагает всем желающим экскременты слонов и бизонов

Калининградский зоопарк предлагает на безвозмездной основе всем желающим ценное органическое удобрение - отходы от уборки вольеров травоядных животных (слона, бизонов и т.п.).



Как уточняет пресс-служба культурного учреждения, отходы имеют официально подтверждённый 5 класс опасности. Их транспортировка не требует разрешительных документов. Самовывоз или доставка за оплату. Количество навоза в сообщении не называется.



Добавим, в зоопарках мира давно научились рационально использовать экскременты животных, ведь отходы жизнедеятельности животных – прекрасное удобрение. Но дальше всех пошли во французском зоопарке «Боваль» - научились перерабатывать отходы жизнедеятельности животных в биогаз. На территории учреждения находится целый завод, который сможет за год переработать почти 11 тыс. тонн биомассы.

по сообщению портала "НИА-Калининград"