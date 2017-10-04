Российский вице-премьер Аркадий Дворкович в среду, 4 октября, сделал важное заявление.

Он сообщил, что главе Минтранса Максиму Соколову удалось успешно решить проблему с доставкой туристов авиакомпании "ВИМ-Авиа" на родину. Дворкович также подчеркнул сегодня, что Соколов лично возглавил штаб и смог справиться с непростой ситуацией.

Как уточняет сегодня ТАСС, вице-премьер РФ заявил, что не будет комментировать вероятность кадровых перестановок в Минтрансе после скандала, связанного с "ВИМ-Авиа", поскольку данные вопросы не являются его прерогативой.